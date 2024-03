Ora legale | un comune non la cambierà per via di una tradizione

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 23 marzo 2024) Sono tutti pronti per cambiare l’ora del proprio orologio il 31 marzo, tutti tranne un comunque che ha deciso di non cambiare La primavera è ormai iniziata e con sé porterà il cambio dell’ora. Il prossimo 31 marzo, giorno in cui si festeggerà anche Pasqua, le lancette andranno spostate un’ora avanti. Questo significa che le 2.00 diventeranno le 3.00. Un cambiamento odiato da chi ama dormire e vedrà – con l’ora– rimuoversi quei sessanta minuti di differenza rispetto al regime temporale dei mesi precedenti. Ma una soluzione, seppur drastica, c’è anche per loro. In Spagna, infatti, esiste una città che ha deciso di non aderire, almeno per il momento, a questa modifica. Si tratta di Tobarra, un piccolo paese di poco più di 7.500 abitanti situato nella provincia di Albacete. Ingranaggi di un orologio – Notizie.comIn accordo con tutta la popolazione, il ...