F1 GP Australia | Russell | “Giornata difficile | ragionevolmente soddisfatto”

(Di sabato 23 marzo 2024) Georgesi è qualificato settimo per il Gran Premio d’, e ha commentato la prestazione ai microfoni del paddock, partendo dalle osservazioni fatte dal compagno Lewis Hamilton sull’instabilità della W15: “Sicuramente non ho instabilità nella fiducia o nelle prestazioni dalla mia parte del box, o nella mia macchina, rispetto a quello che sta vivendo Lewis. Sonodi come si comporta la vettura, semplicemente non abbiamo le prestazioni giuste. È stata una, ma alla fine ci siamo comunque qualificati P7. Ci sarà molto degrado delle gomme in gara, quindi è ancora tutto da giocare”. SportFace.

Ecco il nuovo trailer di Sleeping Dogs , il prossimo cold case thriller che vede Russell Crowe come protagonista. The Avenue Film ha diffuso il primo trailer di Sleeping Dogs , il prossimo cold case ... (movieplayer)

F1 | GP Australia 2024, Qualifiche, Russell: “Non la qualifica che ci aspettavamo, ci sono molte incertezze su domani” - George Russell: “Non è stata la qualifica che ci aspettavamo. È stato complicato portare le gomme nella giusta finestra di utilizzo, e i tempi erano così tirati che pochi decimi potevano avere un ...p300

F1-GP d'Australia: Carlos Sainz (Ferrari)dalla convalescenza alla prima fila - La gara della Formula 1 sarà in esclusiva live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW: il via, alle 5. Ampio spazio alle repliche, in programma per tutta la domenica alle ...marigliano

F1, la nuova griglia di partenza del GP d’Australia: Perez penalizzato, la Ferrari guadagna posizioni! - La griglia di partenza del GP d'Australia 2024, terza tappa del Mondiale F1, ha subito un importante cambiamento a un'ora circa di distanza dalla conclusione delle qualifiche. Sergio Perez è infatti s ...oasport