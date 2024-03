“Vuol dire che è tuto finito” Grande Fratello | Perla scoperta nella notte E non era sola

(Di lunedì 4 marzo 2024) Da giorni Alessio Falsone starebbe facendo perder la testa a due concorrenti dello spiato appartamento. Trattasi di Anita Olivieri, fidanzata da anni ma ora in un momento da definirsi, e diVatiero. Legata a Mirko Brunetti, l’ultima pare però la più presa. Dilui le dà un due di picche al2023. Non solo all’ex protagonista di Temptation Island, la cui crisi sentimentale continua ad infestare Canale 5 da oltre mezzo anno ormai, Alessio Falsone sembra pronto a fare lo stesso anche con Anita Olivieri, che nel frattempo pare costruire castelli in aria alFratelo 2023.Vatiero, la stoccata, lanotturna su ...

Matteo Plicchi, padre del TikTok er bolognese Vincent Plicchi, noto in rete come Inquisitor Ghost: "La cosa che fa più rabbia è che su certi social network ... (fanpage)

Il classico per bambini del 1964, Mary Poppins , è al centro dell’attenzione a causa della sua riclassificazione da parte della BBFC. In occasione del suo 60° ... (nonsolo.tv)

Gino Cecchettin presenta il libro "Cara Giulia" a "Che Tempo Che Fa": che cosa ha detto nell'intervista: Mi hanno insegnato ad essere altruista, a far del bene oltre l'interesse personale. Da Elena ho imparato cosa Vuol dire essere forti. Ho imparato a fare riferimento a quella purezza che hanno i ...alfemminile

Mauro, Allegri e Calzona giusti per Juve e Napoli: Mauro non se la sente poi di accusare Vlahovic per aver mancato tante occasioni: "Per un centravanti è fondamentale fare gol, ma quando un attaccante ha 3-4 occasioni da gol, Vuol dire che ha giocato ...sport.tiscali

L'allarme di Mauro: Usare il Var così fa diventare il calcio playstation: L'analisi tranciante sulla tecnologia dell'opinionista: "Ogni contatto è fallo, ora basta. Espressioni come 'step on foot' sono fuori dal mondo" ...tuttosport