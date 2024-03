Sedicenne muore travolto da una valanga in Alto Adige

(Di lunedì 4 marzo 2024) AGI - Uno sciatore di 16 anni è morto inda unamentre praticava il fuoripista nella zona di plan in passiria. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri. Il giovane aveva intrapreso l'escursione in solitaria. A lanciare all'allarme sono stati i familiari nella serata di ieri a seguito del mancato rientro del figlio. Il corpo senza vita delè stato ritrovato nella tarda serata di ieri.

