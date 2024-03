Pallanuoto | la tarantina Zappatore delegato internazionale LEN

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoUna notizia che riempie di orgoglio tutto il movimento acquatico pugliese e in particolare quello tarantino. La nostra concittadina Patrizia, attuale Presidente regionale del GUG Puglia (Gruppo Ufficiali di Gara) ha ottenuto un riconoscimento storico in tutt’Italia: è stata nominata dalla LEN European Aquatics (l’organismo europeo di governo degli sport acquatici affiliato a World Aquatics),(LEN è francese per Ligue Européenne de Natation o European Swimming League in inglese) Un riconoscimento prestigioso e importante, perchè Patriziaè la prima donna in assoluto in Italia a cui viene assegnato un incarico di tale livello. Lei sarà in primo piano in tutti gli eventi internazionali legati alla LEN, affiancandosi a Massimiliano Caputi che già ...