Mutui | l’analisi | “Chi ha tasso variabile stringa i denti o valuti surroga per abbassare le rate”

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pubblicato il 4 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Giovedì si terrà la riunione della Bce e, sebbene la maggior parte degli analisti non si aspetti un taglio dei tassi, sarà importante vedere quali segnali lancerà al mercato Christine Lagarde. In attesa dell’evento, Facile.it ha analizzato i futures sugli Euribor – che rappresentano le aspettative di mercato – scoprendo che lepotrebbero iniziare a diminuire tra maggio e giugno, ma il calo sarà modesto, compreso tra i 14 e i 22 euro circa per un mutuomedio. "L’Euribor spesso tende ad anticipare le mosse della Bce e a variare in funzione delle aspettative future, pertanto sarà fondamentale vedere quali messaggi arriveranno dalla Banca Centrale", spiegano gli esperti di Facile.it. "L’impressione generale – osservano – è che la discesa sarà più lenta rispetto a quanto si aspettavano i mercati a ...

