I Lions Bergamo partono con una sconfitta | 22-12 a Padova

(Di lunedì 4 marzo 2024) La difesa al titolo di campioni di seconda divisione italiana di Football americano deiinizia con un passo falso in quel di, con unaper 22-12 contro i Saints nella prima giornata della stagione 2024. 22-12 il risultato finale al termine di una partita in cuise l’è giocata al meglio, ma contro una squadra molto preparata, andata in vantaggio già sul finire del primo quarto. Il touchdown di Bonzanni (rientrato dal prestito a Parma da campione d’italia) prova a rimettere in pari il match, ma la giornata-no del kicker Veber non aiuta ad accumulare i punti: mancherà anche la successiva trasformazione su touchdown di Zanga, comunque insufficiente per colmare il gap. Domenica 17 marzo esordio casalingo contro i Bengals Brescia, sempre a Stezzano. I Redskins Verona ...