De Magistris lascia l’incarico di portavoce di Unione Popolare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 4 marzo 2024) Luigi . Lo annuncia l’ex sindaco di Napoli spiegando di aver preso la decisione per “non più rinviabili ragioni di natura professionale e personale, su cui si sono aggiunte riflessioni anche politiche. La passione civile e la mia esperienza soprattutto di magistrato e di sindaco – aggiunge de– saranno come sempre al servizio del bene comune. Da combattente per la giustizia e per la verità, sarò sempre in prima linea per l’attuazione della costituzione antifascista, per la pace contro le guerre, per la giustizia economica, ambientale e sociale, per la questione morale (spina dorsale del mio agire istituzionale e politico), contro mafia e corruzione, per la fratellanza tra i popoli, per il sud e soprattutto per Napoli”. Rivolgendosi al coordinamento politico di, descrive: “Mi ...