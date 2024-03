Cosmi | «Osimhen e Lautaro Martinez i migliori attaccanti in Italia»

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’allenatore Serseè stato ospite di Radio TV Serie A, trattando il tema calci di rigore.e Victornon proprio specialisti nonostante le loro capacità. RIGORI – Serseha detto: «Calhanoglu magari ora ne segnerà altri 80, però al primo sbagliato poi di rigori ne sbagli due consecutivi. Prima o poi dovrà sbagliare, non c’è una verità nei rigori. Una parziale c’è: ci sono rigoristi e quelli che vanno a calciare.è un fenomeno, è uno deidel nostro campionato assieme a, ma non si può dire che sia il rigore la sua specialità. Come diresti a questi duedi non battere più rigori? All’Inter sono felicissimi di avere ...

