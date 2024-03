A12 Chiusa per una notte l’uscita di Torrimpietra

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 4 marzo 2024) Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22 di mercoledì 6 alle 6 di giovedì 7 marzo, saràdi, per chi proviene da Roma. In alternativa uscire a Maccarese-Fregene, proseguendo fino a raggiungere la SS1 Aurelia; oppure raggiungere la SS1 Aurelia attraverso il Grande Raccordo Anulare. (Com/Red/ Dire)