Protesta di Varrese dopo la puntata | “Falsa e cattiva! Ecco cosa farò”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Con Beatrice Luzzi fuori dai giochi perché già in finale, il gruppo di gieffini si è sgretolato. Anita Olivieri ha discusso con Giuseppe Garibaldi, Perla Vatiero con Federico Massero e Massimilianoha litigato con Letizia Petris. L’attore e la giovane fotografa nei giorni scorsi sono stati protagonisti di un forte scontro, ieri sera inlui l’ha nominata e lei non l’ha presa bene: “Penso che lui si sia comportato molto male con noi. Lui sta giocando e non può avere rapporti con me perché ha sempre finto e non è vero“. Queste parole hanno toccato, chelaha detto di voler fare una. Il meno votato dal pubblico è… Massimiliano! #GrandeFratello pic.twitter.com/e6ndfxcbxO — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 28, 2024 La ...