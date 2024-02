Il super-Sonego dura solo un set. Vince Medvedev

(Di giovedì 29 febbraio 2024)fa accarezzare il sogno al popolo dell’Italtennis. Agli ottavi dell’Atp 500 di Dubai il torinese gioca uno dei set più belli della carriera, regolando 6-3 il numero uno del seeding (e quattro al mondo), Daniil. L’azzurro esprime un concentrato di potenza e aggressività, e forse dall’altra parte della rete non c’è subito la versione migliore del russo. Poi la luce si spegne, con l’ex numero 1 del mondo che sale di livello e ripaga il torinese con la stessa moneta, chiudendo alla fine il match 3/6-6/3-6/3. A nulla servono le bordate al servizio e con il dritto di, perché si contra contro il muro di gomma del russo (e di Gilles Simon appena approdato nel suo team) che ribatte colpo su colpo. Il secondo parziale va in archivio con lo stesso punteggio del precedente, ma tutto a favore del russo. ...

