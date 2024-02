Gasperini | “Partita anomala e strana” E Luca Percassi sbotta | “Errori gravissimi”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano. “Una, non ho visto la squadra neanche così male”. Gian Pieronon mastica amaro nel postdi Inter-Atalanta 4-0: in conferenza stampa il tecnico nerazzurro guarda con fiducia agli impegni futuri, a partire dal Bologna. Più dure, invece, le dichiarazioni di, intervenuto a Dazn: La conferenza stampa didopo Inter-Atalanta 4-0 Sulla: “È stata unae molto, ho avuto questa sensazione. Episodi? Degli episodi e dei regolamenti ne parlo quando vinco. Magari avrebbe vinto lo stesso l’Inter ma sarebbe stata unavera”. Sulla prestazione: “Nel secondo tempo non l’ho ...