F1 GP Bahrain 2024 | Horner | “Sembriamo tutti un po’ più vicini”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “Si vede già cheun po’più. Dobbiamo ancora ottimizzare la vettura, ordinare le cambiate, in particolare le scalate delle marce, speriamo di potercela fare entro la prossima sessione. Il vento ha condizionato un po’, abbiamo raccolto ottimi dati”. Lo ha detto il team principal della Red Bull, Christian, a Sky Sport dopo le FP1 del GP deldi F1: “Grande inizio per Ricciardo e per la Racing Bulls, hanno fatto un ottimo lavoro. Difficile dire se possono essere una sorpresa, aspettiamo un altro paio di sessioni”. E sulla sua vicenda personale: “Sono felice di poter tornare, è stato un periodo un po’ frenetico ma sono contento”. SportFace.

F1 | GP Bahrain 2024, FP1: Ricciardo davanti a Norris e Piastri. Alonso, 5°, primo con le gomme medie: La Visa Cash App RB si prende la prima e la quarta posizione nelle FP1 in Bahrain, ma con gomma morbida (così come McLaren) Sono terminate da poco le prime prove libere della stagione. La FP1 del GP ...p300

Horner: "Red Bull mai tanto unita, ora concentrati sulla stagione": Christian Horner non commenta la vicenda che lo ha visto protagonista nelle ultime settimane, se non per accogliere il riscontro dell'indagine e sottolineare l'unità del team ...autosprint.corrieredellosport

Formel 1 | Ferrari, gute Korrelation zwischen Simulator und Strecke bei Tests in Bahrain: La Ferrari si prepara al primo appuntamento della stagione. In Bahrain, la SF-24 si è dimostrata competitiva nel corso dei test della scorsa settimana, ma il lavoro da fare per raggiungere la Red Bull ...f1grandprix.motorionline