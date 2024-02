Calciomercato Bologna | due big si sfidano per Calafiori

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 29 febbraio 2024), c’è l’interesse di due big per il difensore Riccardo: piace sia a Milan che Juve Il difensore delRiccardosta facendo una grande stagione sotto la guida di Thiago Motta e per questo motivo il Milan sta monitorando le sue prestazioni in vista della sessione di mercato estiva. Oltre ai rossoneri, come riportato da Nicolò Schira, ci sarebbe anche la Juventus interessata al giovane difensore italiano: bisognerà aspettare giugno per vedere se aumenterà la concorrenza.