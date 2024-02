Tassi usurari al coach ludopatico | condannato

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il vizio del gioco lo aveva portato a chiedere dei prestiti ad un rom che dopo aver dato le somme richieste pretendeva indietro più del doppio di quelle prestate.altissimi che ha portato un allenatore di calcio con l’acqua alla gola. Non riuscendo più a restituire il denaro, la vittima ha simulato anche una sparizione, allontanandosi da casa per tre giorni di seguito e lasciando alla famiglia una lettera di addio che aveva fatto preoccupare tutti. La moglie aveva fatto una denuncia di scomparsa ai carabinieri. Il marito aveva paura che gli avrebbero fatto del male. Con l’accusa di usura, un 42enne è finito a processo e ieri è statodalla giudice Francesca Grassi a tre anni e un mese di reclusione. L’imputato, stando alle accuse, avrebbe prestato per tre volte il denaro all’allenatore tra gennaio e maggio del 2019, in tutto circa ...

