Sanità in Abruzzo | mobilità passiva | per una frattura al femore tempi lunghi di attesa

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dopo anni di commissariamento, laabruzzese è uscita dall’emergenza e ha davanti a sé numerose sfide. Occorrono miglioramenti immediati perché tutto il sistema è in sofferenza, ci dice Carmine Ranieri segretario della Cgil-Molise. E ci spiega, che le liste d’sono ancora troppo lunghe, che gli abruzzesi che scelgono altre strutture sanitarie per curarsi sono ancora troppi, e che c’è carenza di medici ed infermieri. Un dossier, della Corte dei Conti, analizza la situazione e mette in evidenza come, per quanto riguarda la, ci siano ancora criticità visto che la Regione paga ad oggi 85milioni di euro per i servizi sanitari erogati presso altre strutture di regioni, in gran parte, limitrofe.