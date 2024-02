La sfida di marassi Johnsen trascina la Cremonese | Stroppa è secondo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Laespugnabattendo 2-1 la Sampdoria e sale alposto in attesa del confronto odierno tra Venezia e Cittadella. Con la coppia Vazquez-Coda inizialmente in panchina,chiede e trova il gol immediato da, autore di una “sgasata“ per vie centrali che sorprende la difesa doriana e si conclude con il diagonale destro vincente dal limite dell’area. I grigiorossi attendono e ripartono, entrano in area blucerchiata in un altro paio di occasioni ma non riescono a trovare la stoccata dell’immediato raddoppio e sul lato opposto vengono puniti su calcio da ferma da Ghilardi, su sponda vincente di Gonzalez. Non è una gara cattiva, ma i colpi duri non mancano e Prontera estrae tre gialli solo nel primo tempo in direzione dei giocatori ospiti. Passati 12’ nel corso della ...

