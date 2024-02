Inter | Atalanta triturata | poker e +12 sulla Juve | se questo non è scudetto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Travolta anche la Dea. E ora per l'la fuga per la vittoria appare ormai completata. La squadra di Inzaghi non conosce ostacoli. A San Siro piega l'per 4-0, fa suo con autorità anche quello che aveva tutte le caratteristiche di un match point e portandosi a +12 dallantus può davvero ritenersi ad un passo dalla sua seconda stella. Una rete di Darmian dopo una splendida azione corale in verticale, un gol capolavoro di Lautaro che si issa a 102 gol in serie A, la firma nella ripresa di Dimarco e quella di Frattesi (uscito subuito dopo il gol dal campo per un problema muscolare) lanciano in orbita i nerazzurri. Solo loro possono privarsi, con una operazione karahiri, privarsi di un titolo che hanno praticamente sul petto Serviva l'ennesima prova di forza per consolidare definitivamente una leadership assoluta e non c'è ...