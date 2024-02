Aeffe 4 Torri | la marcia playoff continua Fortunati | Ci giocheremo le nostre carte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La risposta che attendevamo è arrivata. La 4Volley – per la prima volta targata– è ancora in piena corsa per un posto nei. Il ko rimediato al tie break sul campo della modesta PromoPharma San Marino aveva lasciato esterrefatti i tifosi granata, che soltanto una settimana prima avevano applaudito una squadra capace di lasciare soltanto le briciole alla capolista Pallavolo Sabini. Se col sestetto di Castelferretti la squadra diera sembrata una macchina perfetta, la trasferta sammarinese aveva acceso una serie di campanelli d’allarme che andavano subito verificati. La Pietro Pezzi non rappresentava certo un ostacolo impossibile da superare, ma quando si deve vincere a tutti i costi a volte la tensione rischia di prendere il sopravvento. Invece Smanio e compagni hanno risposto presente ...