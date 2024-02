A2 basket femminile Matelica | c’è da reagire

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Brucia tantissimo in casa Halley Thunder la sconfitta subita nel posticipo di domenica in casa dell’Umbertide. Quella delle umbre è stata giudicata dagli addetti ai lavori la vittoria più sorprendente della 20ª giornata di A2 (girone B). La squadra di Umbertide ha potuto contare sulla super prestazione di Marissa Pangalos, la quale è risultata decisiva con 24 punti in 27 minuti, nonché con quattro assist e una palla recuperata. Da quando è arrivata, lo scorso gennaio, la giocatrice cipriota sta risollevando la stagione di Umbertide. Tant’è che la sua prova di domenica è la terza prestazione (seconda consecutiva) da almeno 20 punti. Pangalos ha tirato con il 52% e per la terza volta in stagione ha mandato a segno almeno tre triple. Dall’altra parte la Halley non è riuscita a trovare contromisure adeguate né giocatrici in palla con cui poter rispondere colpo su colpo. Polveri bagnate ...