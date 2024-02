USA 2024 | Haley perde l’appoggio di uno dei più importanti gruppi conservatori

Il pressing per abolire il celibato dei preti cresce, dagli Usa parte la campagna in vista della battaglia autunnale in Vaticano: Il Center for Applied Research in the Apostolato riporta che negli Usa nel 1965 c'erano 59.426 sacerdoti mentre nel 2022, c'erano solo 34.344 preti. A fronte di un aumento dei cattolici: 72,5 milioni ...ilmessaggero

Valditara,uso didattico cellulare sconsigliato anche a superiori: Alle superiori l'uso del tablet è assolutamente possibile e consigliabile in determinate occasioni. Il problema è il cellulare, che rappresenta uno strumento di forte distrazione. Oggettivamente trovo ...messaggeroveneto.gelocal

Guerra Ucraina, Zelensky: «Senza aiuti dagli Usa, la Russia può vincere e moriranno milioni di persone». Mosca conquista altri villaggi ad Avdiivka: «Senza gli aiuti americani la Russia potrebbe vincere e milioni di ucraini moriranno» lo ha detto Volodymr Zelensky in una intervista alla Cnn. Il presidente ucraino ha detto di ...ilmattino