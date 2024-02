Sardegna | scrutinio a rilento E la Regione incolpa i computer

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 27 febbraio 2024) Le elezioni regionali inhanno riacceso i riflettori sullennesimo episodio di ritardi nello spoglio dei voti, confermando un problema che sembra persistere con preoccupante regolarità nel tempo. Non è la prima volta che accade: già nel 2019 si era assistito a una situazione simile, mettendo in evidenza una criticità strutturale che sembra eludere le soluzioni immediate. Per capire cosa è successo dobbiamo concentrarci sui numeri. Sono proprio questi infatti a parlare chiaro ed evidenziare il meccanismo arrancante sardo. Alle ore 13 di ieri, dopo ben sei ore dall’inizio delle operazioni elettorali, solo il 5% delle schede era stato scrutinato, con appena 91 su 1.844 sezioni completate. Alle 16, il numero era salito a 503 su 1.844, rappresentando circa il 27%. Alle 18, si è raggiunta la cifra di 918 sezioni scrutinate, quasi il 50% del totale. Un procedere a ...