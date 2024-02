Sampdoria | riecco Verre | ingaggio abbassato e torna la convocazione

Sampdoria, con la Cremonese partita playoff: Blucerchiati vicini agli spareggi come non accadeva dal 4° turno Occasione d’oro al Ferraris in vista degli imminenti rientri di Esposito & C.ilsecoloxix

riecco Victor Osimhen! Al 75esimo il Napoli trova il gol del pari contro il Barcellona: Al 75esimo il Napoli trova il gol del pareggio allo stadio Maradona. Buono spunto di Lindstrom, verticalizzazione di Anguissa e pallone sui piedi di Osimhen.tuttomercatoweb

Sampdoria, riecco Giordano. Ancora out Esposito e Pedrola: GENOVA - La Sampdoria ritrova Giordano in vista della gara di venerdì sera a Cosenza. Il difensore blucerchiato - che aveva saltato il match di sabato col Brescia per squalifica ma che aveva anche ...primocanale