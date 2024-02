Pgt fermo pure in attesa di pareri legali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Revocate la delibera sulla variante al Pgt e si torni al documento vigente". Più di un esponente della Commissione di garanzia ha chiesto ieri sera di non continuare la discussione sul documento adottato più di un anno fa che dovrebbe tornare in aula dopo metà marzo per l’eventuale adozione. L’iter èindeichiesti dall’Amministrazione su presunte incompatibilità di alcuni consiglieri con le aree edificabili, dopo quella ammessa dal sindaco Fabrizio Fracassi. "Più consiglieri potrebbero essere coinvolti – ha spiegato l’assessore all’urbanistica Massimiliano Koch – Noi abbiamo fatto verifiche solo sulle aree di proprietà del Comune, non su quelle dei singoli". Ma rimangono molti altri ostacoli. Se esiste un’incompatibilità generale, chiunque abbia proprietà fino al quarto grado di ...