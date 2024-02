Incendio a Limbiate in una Rsa-casa di riposo vicino Monza | evacuati i 40 ospiti anziani della struttura

(Di martedì 27 febbraio 2024) Paura in unadidi, a, per un: fiamme al primo pianoRsa,nella notte

Limbiate (Monza) – Grande paura nella serata di lunedì a Limbiate , per un Incendio scoppiato improvvisamente in una struttura quanto mai sensibile: la casa ... (ilgiorno)

Incendio in Rsa con 240 anziani in Brianza, nessun ferito: I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera per un Incendio scoppiato in una Rsa a Limbiate (Monza e Brianza) per cause che sono ancora in corso di accertamento. Le fiamme si sono sviluppate in una ...ansa

Incendio nella rsa Attanasio di Limbiate: evacuati 40 anziani ospiti della struttura: Fiamme nella rsa Attanasio di Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. L’Incendio si è sviluppato lunedì sera intorno alle 21 presso una struttura protetta sita in via Trieste. L’innesco è avvenuto ...milano.repubblica

Incendio in una Rsa in Brianza: 30 persone evacuate: Un principio d' Incendio è divampatoieri sera nella Rsa Attanasio di Limbiate in provincia di Monza Brianza. Sul posto sono intervenute subito le squadre dei Vigili del Fuoco che hanno evacuato 30 ...affaritaliani