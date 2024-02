Finocchio e finocchietto | le due anime di un vegetale versatile

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 27 febbraio 2024) C’è il, laverdura invernale che si mangia cruda o cotta in mille abbinamenti, e c’è il, il suo alter ego selvatico, dal profumo intenso, prezioso per gli erboristi e per chi soffre di stomaco, ma anche ingrediente di piatti raffinati. La pianta è la stessa, Foeniculum vulgare è il nome latino, nelle sue versioni coltivata e spontanea, ed è tanto antica quanto. Originaria dell’Asia minore, si diffuse rapidamente in tutta l’area mediterranea, dove era conosciuta dagli egizi, dai greci e dagli arabi. Oggi le zone di maggior produzione delsono India, Egitto, Pakistan, Cina, Indonesia e Argentina, mentre ilselvatico, noto anche come finocchino,amaro,selvatico o ...