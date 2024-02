Faceva freddo E non era a farsi gli spritz | Sinner | la testimonianza di Bertolucci che spiega tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Testa al tennis. Solo al tennis e nient'altro che tennis. La maniacalità di Janniknel perseguire i suoi obiettivi, ad appena 22 anni, continua ad essere il surplus attraverso il quale raccoglie i suoi successi. È arrivata la sfida a Novak Djokovic alle ATP Finals, poi la Coppa Davis, infine gli Australian Open e il torneo di Rotterdam, quest'ultimo vinto quasi come se fosse al bar a prendere un caffè. Tra i suoi estimatori maggiori, il commentatore di Sky Sport ed ex-tennista Paolo, che nel 1976 aveva conquistato l'ultima insalatiera per i colori del nostro Paese.esalta la maturità di, la dedizione al lavoro ed il suo spirito di sacrificio. In uno stralcio di un'intervista già concessa a Libero, “braccio d'oro” disse: “Il talento non sarebbe bastato. Vi racconto un aneddoto: il ...