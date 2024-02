Ex Ilva | Urso | rilancio e avvio procedure per nuovi investitori

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb. (askanews) – Il Governo vuole “rilanciare subito la produzione” dell’exdi Taranto per poi “realizzare dellepubbliche per consentire ad altridi poter scommettere su questo impianto”. Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo, incontrando nel sito siderurgico una rappresentanza di lavoratori. “Nel contempo – ha aggiunto – abbiamo chiesto all’Europa di cambiare la politica siderurgica e industriale”.ha sottolineato che in Europa va cambiata la politica siderurgica “perchè altrimenti saremo schiacciati da chi produce fuori dall’Europa, ma senza rispettare le condizioni ambientali e sociali che noi, giustamente, vogliamo rispettare. Ma non possiamo vivere e produrre con concorrenza sleale con chi fuori dall’Europa sta realizzando ...

Il ministro Adolfo Urso dalle 6:15 è all'ex Ilva di Taranto per visitare gli impianti e per parlare con i lavoratori, accompagnato dal commissario ... (quotidiano)

9.20 Il ministro alle Imprese e Made in Italy, Urso , ha incontrato all'ex Ilva gli operai, prima di un vertice in prefettura,accompagnato dal commissario ... (televideo.rai)

Ex Ilva, il ministro Urso allo stabilimento alle 6.15 per incontrare i lavoratori al cambio turno/VIDEO: Il Ministro Urso dalle 6.15 è all’ex Ilva di Taranto per visitare gli impianti e per parlare con i lavoratori, accompagnato dal commissario straordinario Giancarlo Quaranta. Si tratta del primo ...lagazzettadelmezzogiorno

Ex Ilva, parla il ministro Urso: «Quella di Taranto è una sfida per l'Italia»: Il ministro incontra lavoratori e sindacati nel parlamentino del consiglio di fabbrica dello stabilimento ex Ilva ...lagazzettadelmezzogiorno

Urso all'ex Ilva accompagnato dal commissario Quaranta: Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, dalle 6:15 è all'ex Ilva di Taranto per visitare gli impianti e per parlare con ...teleborsa