Cina | Tianjin inaugura prima strada per veicoli intelligenti connessi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 febbraio 2024) Taiyuan, 27 feb – (Xinhua) – Ieri e’ statata unaper i(ICV) come progetto dimostrativo nel distretto di Baodi, nella municipalita’ settentrionale cinese di. Si tratta dellainiziativa di questo tipo nella citta’. Ladi 11,3 chilometri collega la stazione ferroviaria ad alta velocita’ di Baodi e la Beijing-Zhongguancun Tech Town. Un autobus intelligente puo’ percorrere lae fare cinque fermate in soli 18 minuti, con una velocita’ di guida di 70 chilometri orari. Lae’ dotata di un sistema di controllo cloud che consente il rilevamento, la pianificazione e il processo decisionale coordinati per gli ICV e il ...