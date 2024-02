Morto Kenneth Mitchell | da “Grey’s anatomy” a “Star trek” Aveva 49 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 febbraio 2024) È, celebre attore canadese noto per i suoi ruoli in serie di grande successo come “: Discovery” e “Jericho”.49. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo, soprattutto tra i fan della saga di, doveha lasciato un segno indelebile interpretando ben quattro personaggi unici nel franchise. Nato a Toronto,ha iniziato il suo percorso nella recitazione dopo un’esperienza significativa nella squadra di calcio della University of Guelph. La sua carriera, ricca e variegata, lo ha visto partecipare a produzioni di rilievo come la serie tv della CBS “Jericho”, oltre a episodi di serie di grande successo quali ...