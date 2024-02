Màkari 3 | incontro con Gaetano Savatteri | lo scrittore che ha inventato Saverio Lamanna e Peppe Piccionello

La prima puntata di Màkari 3 ha tenuti incollati davanti alla tv quasi 4 milioni di telespettatori. La serie ambientata in Sicilia, tratta dai gialli di ... (iodonna)

È da due anni che il pubblico attende le nuove avventure di Màkari, la serie tratta dai gialli ambientati in Sicilia di Gaetano Savatteri. E stasera, su Rai 1 ... (iodonna)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PAGELLE DELLA finale MINUTO PER MINUTO COME FUNZIONANO LE GIURIE E IL TELEVOTO 2.30: il VINCITORE della 64ma ... (oasport)