Lecce-Inter 0-4 | Carlos Augusto | “Il segreto è il gruppo | siamo tutti amici”

(Di domenica 25 febbraio 2024) “Chi non gioca tanto lavora sempre duro durante la settimana. Ilè fantastico egrandinoi sentiamo sempre la fiducia dell’allenatore“. Queste le parole di, difensore dell’, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 4-0 contro il. “Da terzo di difesa mi trovo abbastanza bene: è una posizione che avevo già ricoperto un anno in Serie B. Mi trovo bene sia in fascia sia da terzo” ha spiegato il nerazzurro, sottolineando ancora una volta quanto sia unita la squadra: “Per me l’importante è aiutare l’. Ilè ilche fa sempre la differenza. I miei miglioramenti sono merito dello staff e dei miei compagni. Il mio ...

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato, ai microfoni di Dazn, il successo in casa del Lecce per 4-0: “Possiamo ancora migliorare negli ultimi mesi ... (sportface)

Lecce , 25 febbraio 2024 - Meglio di così non si poteva fare. L’Inter vince facendo turnover a Lecce e lo fa con autorità e con un sono quattro a zero che ... (sport.quotidiano)

D’Aversa dopo Lecce-Inter terminata sul punteggio di 0-4, in un’intervista su DAZN ha commentato la sfida di questa sera sottolineando la forza dei primi in ... (inter-news)

L'Inter è feroce, il Lecce dura poco: la capolista passeggia al Via del Mare: Come il temporale che tutti attendevano al Via del Mare (e invece ha piovuto a Intermittenza). La capolista Inter, versione ciclone, si abbatte sul Lecce. Finisce 0-4 una partita difficile da leggere.quotidianodipuglia

Lecce-Inter 0-4, le pagelle: Frattesi garra e gamba, Mkhitaryan Highlander, Lautaro "centenario" scatenato: Tutto facile per l'Inter in casa del Lecce. Per i nerazzurri a segno con Lautaro (doppietta), Frattesi e De Vrij. Mercoledì il recupero contro l'Atalanta: la squadra di Inzaghi potrebbe andare a +12.leggo

Lecce-Inter, D’Aversa: “Partita che ci lascia un rammarico”: Il tecnico del Lecce, Roberto D’Aversa, ha analizzato la pesante sconfitta con i nerazzurri che si sono imposti quattro a zero Brutta sconfitta per il Lecce che, in casa, è stato sconfitto quattro a ...calciomercato