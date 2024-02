Lecce-Inter 0-3 | ancora Lautaro | giallorossi al tappeto

LIVE - Lecce-Inter 0-3, 60': Frattesi fa gol e assist, Lautaro firma la sua doppietta. Dentro Barella: IL GOL DI LAUTARO: Frattesi spacca le linee difensive del Lecce con una volata poderosa, poi trova il tracciante che Lautaro deve appoggiare in porta. 48' pt - Finisce qui il primo tempo: Inter a ...fcinternews

Lecce-Inter le pagelle e il tabellino della partita: Lecce-Inter le pagelle e il tabellino della partita: vediamo com'è andata nella sintesi curata dalla redazione di Sportnews ...sportnews.eu

Lecce-Inter, Doveri non rientra in campo dopo il primo tempo. Cambia l'arbitro: ecco cosa è successo: Lecce-Inter sarà ricordata come una partita con due arbitri, uno per tempo. All'Intervallo, infatti, Daniele Doveri è rimasto negli spogliatoi del Via del Mare e non è rientrato. Il direttore di gara ...quotidianodipuglia