Diffidati Juventus-Frosinone | i bianconeri a rischio squalifica in vista del Napoli

Diffidati Juve contro il Frosinone: titolarissimo a rischio per il Napoli!

(Di domenica 25 febbraio 2024) Laospita ilnel match della ventiseiesima giornata di Serie A. Allo Stadium Massimiliano Allegri non può permettersi di sbagliare e cerca la vittoria contro gli uomini di Eusebio Di Francesco. Un’occasione peraltro speciale per il tecnico, che può diventare il primo allenatore nella storia della Serie A a girone unico a tagliare il traguardo dei 1000 punti (considerati i punti reali, quindi due prima del 1994/95): il tecnico dellaattualmente è a quota 999, frutto di 300 vittorie, 99 pareggi e 96 sconfitte. L’obiettivo è raggiungere questa tappa storica prima dell’impegno col, avversaria nel prossimo turno. La preoccupazione indella gara contro gli uomini di Calzona è un’altra e riguarda i. Lane ha uno, ma ...

