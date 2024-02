Skicross, Erik Mobaerg vince a Reiteralm. Deromedis e Tomasoni eliminati

(Di sabato 24 febbraio 2024) A(Austria) è andata in scena la tredicesima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di, disciplina dello sci freestyle. Lo svedeseha vinto di forza e ha conquistato il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto lo scorso 3 febbraio ad Alleghe. Lo scandinavo ha dominato l’atto conclusivo, riuscendo a precedere lo svizzero Jonas Lenherr sulla linea del traguardo. L’elvetico si è reso protagonista di una grande rimonta nell’ultimo settore, dove ha superato il francese Melvin Tchiknavorian e il canadese Reece Howden. Quinta piazza per il francese Youri Duplessis Kergomard, capace di imporsi nella small final davanti al tedesco Florian Wilmsmann.Giornata avara di soddisfazioni per l’Italia. Simone, Campione del Mondo e reduce da ben due vittorie nel massimo ...