Lecce | Piccoli | «Entro e segno? Quando sono in panchina…»

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roberto, attaccante del, ha parlato a Sportweek della sua stagione in giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni Roberto, attaccante del, ha parlato a Sportweek della sua stagione in giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «? Non può essere solo questione di fortuna? Spero e credo che non sia così. Di gol da subentrato ne ho fatti anche in Coppa Italia.in panchina studio ogni momento della partita, soprattutto osservo i difensori avversari: come si muovono, come coprono l’area, come marcano i miei compagni, qualile zone dell’area dove la palla passa più spesso… Studio e memorizzo. Poi, se ein campo, fossero pure pochi ...

Lecce-Inter: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni: Dopo la vittoria in Champions contro l'Atletico Madrid, l'Inter di Simone Inzaghi va al Via del Mare per la trasferta di campionato contro il Lecce. I nerazzurri vogliono consolidare il ... ilgazzettino

Inter de Simone Inzaghi se enfrentará a Lecce en el campeonato tras su victoria en la Champions: Después de la victoria en la Champions contra el Atlético de Madrid, el Inter de Simone Inzaghi se dirige al Via del Mare para el partido de liga contra el Lecce. Los nerazzurri quieren ... ilmessaggero

Inter Milan's Upcoming Match Against Lecce After Champions League Victory: After the victory in the Champions League against Atletico Madrid, Simone Inzaghi's Inter goes to Via del Mare for the away league match against Lecce. The Nerazzurri want to consolidate first place,. ilmessaggero