Le interviste Canzi | Ho sentito dei fischi Sono ingiusti»

Le interviste post gara. Canzi si prende le colpe: “Mia responsabilità“

(Di sabato 24 febbraio 2024) A fine gara squadra e allenatore del Pontedera sifermati per un breve confronto con i tifosi della gradinata nord Diego Savelli. "Con qualcuno si è riuscito a ragionare – ha commentato nel dopo gara Massimiliano– ma c’erano anche dei. Questo mi lascia amarezza perché stiamo parlando di ragazzi che hanno fatto 100 punti in un anno e mezzo e che stanno lottando per un obiettivo chei play off. Ci sta di perdere 2-1 con la Torres che è seconda in classifica e che ti avanzava 68 anni nell’undici titolare. Se l’assioma è: perdo, ergo non mi impegno, non mi trova d’accordo. Questi ragazzi stanno dando il sangue efiero di quello che hanno fatto fino ad adesso e di quello che faranno, perché bisogna, non dico neppure ricompattarci, perché siamo compattissimi, siamo tutti ben ...