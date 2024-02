“Insieme in confessionale” Grande Fratello | Beatrice e Garibaldi | succede tutto all’improvviso

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi chiamati insieme in confessionale: «Ragazzi che pa**e»

(Di sabato 24 febbraio 2024) Alè successo qualcosa di particolare trae la reazione dell’attrice ha fatto il giro della rete. Nessuno si aspettava che potesse cambiare così repentinamente la loro situazione, ma almeno stando a quanto fatto dalla Luzzi le cose potrebbero modificarsi ancora una volta. Visto il nuovo annuncio da parte della produzione. E c’è stata dentro la casa deluna vera e propria protesta di, dopo quanto saputo su. Nei giorni scorsi tra di loro ci sono stati dei momenti diversi rispetto al recente passato, infatti dopo tantissima tensione hanno ripreso i rapporti dopo il rientro di lui in seguito ad un malore. Ma ora la gieffina non è parsa super felice di una decisione della ...

