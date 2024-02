A tu per tu col cinema

(Di sabato 24 febbraio 2024) Filmogrammi, quattro serate a Caponago sul, si comincia domenica con il regista Alessandro Redaelli (allo spazio di comunità in via Adua alle 18.30). Organizzano il gruppo informale Capogiro e l’associazione Noctilucae. Secondo appuntamento il 1 marzo alle 21, stessa sede, con Martín Leandro Palacios (foto), che racconterà il dietro le quinte di una pellicola d’animazione. Il 15 marzo alle 21 sarà la volta del talk “L’autodeterminazione femminile” con la scrittrice Carolina Capria e Silvia Grasso, docente di Storia e Filosofia dei femminismi e Filosofia della narrazione, con le scene di “Barbie” sullo sfondo. Si chiude il 24 marzo con “Musica maestro”, conferenza sull’importanza della colonna sonora con un concerto dal vivo. Ingresso gratuito a tutti gli eventi. Info e prenotazioni [email protected] . Bar.Cal.

Il carnevale fa scendere in campo il Foiano nel l’anticipo del sabato contro la Colligiana . Appuntamento alle 14.30 allo stadio dei Pini per la truppa di ... (sport.quotidiano)

L’isola ecologica di Cesenatico è in via Mesolino, vicino alla Statale Adriatica, nei terreni dove un tempo c’era la discarica. È aperta lunedì, mercoledì e ... (ilrestodelcarlino)

A tu per tu col cinema: Quattro serate a Caponago dedicate al cinema, organizzate da Capogiro e Noctilucae. Incontri con registi, dibattiti sul femminismo e conferenza sulla colonna sonora. Ingresso gratuito, prenotazioni vi ... ilgiorno

L'India sta crescendo col turbo: Si parla molto della crisi economica della Cina comunista. All'estero, ovviamente, poiché la ferrea censura del regime lascia trapelare ben poco. Ed è un fatto quanto meno strano che, in una Repubblic ... italiaoggi

De Paola: "Calzona mi ricorda Mr. Wolf, col Barça viste ottime cose in pochissimo tempo": Non è così e non lo è nemmeno per le grandissime squadre ... Ribadisco che nella partita col Barcellona si sono viste delle ottime cose in pochissimo tempo" ... tuttonapoli