Travolge un uomo in scooter e scappa, 58enne muore a Reggio Emilia

Un 43enne è stato condannato per omicidio stradale. L' uomo , però, appena dopo l'incidente avvenuto nel 2018 era andato in Marocco per sfuggire alle ... (fanpage)

Lo scorso 14 febbraio un uomo è stato travolto da un Suv in zona Baggio ( Milano ) mentre viaggia va in carrozzina . Le sue condizioni non erano apparse ... (fanpage)

Mille euro di multa a uno sciatore ubriaco. Le regole da seguire sulle piste da sci: Sempre più numerose le multe affibbiate a chi scia dopo aver bevuto troppo. Ma le norme anti alcol non riguardano scialpinisti e freerider ... montagna.tv

Tragedia in campagna: travolto dall'albero, muore ex carabiniere: Orosei. Tragedia nelle campagne di Orosei, dove questa mattina un carabiniere in pensione di 81 anni è morto dopo essere stato travolto da un ... olbia

Due incidenti mortali sulla Ss106 nel catanzarese: pedone travolto e automobilista fuori strada: Secondo i primi accertamenti, l’uomo stava attraversando la strada in località San Vincenzo quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un’autovettura. L’impatto è stato drammatico. Sul ... quotidianodelsud