Roma Feyenoord LIVE 1-1 | Llorente a terra dopo uno scontro con Ueda

Roma-Feyenoord diretta, la partita di Europa League LIVE

(Di giovedì 22 febbraio 2024), match valevole per la sfida di ritorno dei playoff di Europa League 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la sfida di ritorno dei playoff di Europa League 2023/2024. PRIMO TEMPO Ilpassa subito in vantaggio: ottima azione corale degli olandesi: anticipo di El-Shaarawy in area su un cross che però facilita la deviazione di spalla di Gimenez che subito sblocca il risultato.le proteste dei giallorossi per un rigore non concesso su(che accentua molto la caduta), arriva però il pareggio: al quarto d’ora Pellegrini riceve al limite e disegna una traiettoria perfetta, dove il portiere avversario non può arrivare. ...

