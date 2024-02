Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 146,9 punti

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ha chiuso in ribasso a 146,9il differenziale tra Btp edecennali, contro i 148segnati in apertura e i 150 della chiusura precedente, toccando nuovi minimi dal 31 marzo del 2022. Indi 3,9il rendimento annuo italiano al 3,9%, mentre quello tedesco è sceso di 0,7al 2,43%.

Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 148 punti , rispetto ai 150 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 3,94 per ... (quotidiano)

Mutui, spread tra fissi e variabili ai massimi storici. Ripartono le surroghe per tagliare la rata: In aumento del 29% le surroghe per risparmiare sulla rata E’ salito ai massimi storici lo spread tra tassi fissi e variabili delle nuove richieste di mutui casa: oltre 160 punti base a favore del ... milanofinanza