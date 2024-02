L’esercito ucraino vive il suo momento più duro | le drammatiche testimonianze dal fronte

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 22 febbraio 2024)russo controlla circa un quarto dell’Ucraina. Zelenskyil suopiù delicato: “Non siamo fatti d’acciaio”, dichiarano i militari di Kiev Volodymir Zelensky continua a chiedere il supporto e l’aiuto dell’Occidente con grande forza. A tre anni dall’inizio del conflitto in Ucraina, il leader di Kiev è conscio delle difficoltà che il suo esercito stando. La ritirata daldi Avdiivka andata in scena lo scorso sabato è stata significativa. Oltre ad aver lasciato a Mosca campo libero per l’invasione di un luogo considerato strategico, la decisione di lasciare ilpotrebbe essere costata a Kiev tra gli 850 e i 1.100 soldati catturati o dispersi. Ilpiù delicato per Zelensky e il suo esercito – Cityrumors.itDall’inizio del ...