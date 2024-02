«È nato Daniel» | l’ex tronista di “Uomini e Donne” dà il benvenuto al secondo figlio

L'ex tronista di Uomini e Donne Anna Munafò mamma bis: è nato il secondo figlio con Giuseppe Saporita

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Personaggi Tv, Questa mattinadel dating show “” ha annunciato un lieto evento: lei e il compagno hanno dato l’annuncio della nascita di loro: il piccolo. (Continua dopo la foto…) Leggi anche: “È nata Artemisia”. Il famoso volto della televisione italiana diventa papà Leggi anche: Belen Rodriguez, il dettaglio nelle foto non è sfuggito ai fan: tutti lo hanno notato Anna Munafò e l’annuncio della gravidanza Anna Munafò è conosciuta per il suo percorso daall’interno del programma “” condotto da Maria De Filippi su Canale 5. LaSiciliana aveva annunciato la sua gravidanza a settembre scorso, ma dopo il post con il gender reveal non ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prima vincente! 15-0 Rovescio vincente in lungolinea dell’azzurro. Parte al servizio l’azzurro. Daniel-Cobolli ... (oasport)

La sua canzone preferita è “Yes I Know My Way”, di Pino Daniele. Forse esprime al meglio la sua filosofia di gioco. Lui è Enzo Maresca , allenatore del ... (ilnapolista)

Burberry smentisce l’uscita di Daniel Lee: Nato a Bedford nel 1986, ha studiato alla Dixons City Academy, per poi concludere gli studi con un master presso la prestigiosa Central Saint Martins college of art and design, dove il suo tutor è ... milanofinanza

Brando Pacitto: età, fidanzata, altezza e dove vive l’attore: Brando Pacitto è nato il 1° marzo 1996. I suoi genitori hanno divorziato quando era ancora molto giovane. Fin dalla tenera età di quattro anni, Brando ha studiato presso la Clesis Arte Roma e ... tag24

Daniele Silvestri, dal 1 marzo torna con "Le cose che abbiamo in comune": «Il podcast che racconta scorci di vita e aneddoti di tanti artisti»: Il podcast in collaborazione con Fandango, "Le cose che abbiamo in comune", è nato dallo spettacolo “Il cantastorie recidivo”, il resident show all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di ... leggo