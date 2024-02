Di Lorenzo | “Buon punto di partenza | qualificazione aperta”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Diai microfoni di Prime dopo il pareggio casalingo col Barcellona Giovanni Di, capitano del Napoli, interviene ai microfoni di Prime subito dopo il pareggio col Barcellona. E’ la partita che volevate? “Penso che abbiamo fatto unaa prestazione contro una squadra forte con grandi campioni“. C’è stata la svolta col nuovo corso? “Si è visto qualcosa di quello che abbiamo provato ieri, anche se il tempo è stato poco. Siamo stati compatti, da squadra. E’ undiimportante. Abbiamo fatto qualcosina anche stamattina, la squadra si è resa subito disponibile. Abbiamo fatto qualcosa in più, un passettino in avanti. Ce la giocheremo al ritorno, è ancora tutto aperto”. Quando è importante il ritorno di Osimhen? “ E’ un ritorno importante per noi, Victor è un ...