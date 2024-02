Quinto Orsi | un giardino per i il meccanico ucciso da un ladro di auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Bologna, 21 febbraio 2024 – “La mossa giusta per ricordare la memoria di mio padre. Sono felice che Bologna ringrazi come lui", ricorda Fabio a 11 anni dalla tragica scomparsa di suo padre, durante la cerimonia di intitolazione deldi via Saliceto (video) aldi 72 anni assassinato mentre stava bloccando ilche stava rubando una dellein riparazione nel piazzale della sua officina. BOLOGNA. Intitolazione deldi via di Saliceto angolo via Passarotti ain occasione dell'11mo anniversario della sua uccisione Da una dichiarazione del Comune dello scorso anno, durante il decimo anniversario, si è arrivati all’intitolazione, nel giorno dell'undicesima ricorrenza, del ...