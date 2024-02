Oroscopo Branko Mercoledì 21 Febbraio 2024 | Ariete calmo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’diper oggi,21La giornata di oggi inizia in salita ma, se rimarrete calmi e indifferenti, potrete vivere una serata romantica e piacevole. Concentratevi sull’ultima parte di queste 24 ore. Toro C’è qualche tensione da gestire in queste ore di fine mese, soprattutto di tipo domestico, provocato da un vostro cambio di atteggiamento. Gemelli Mercurio favorisce le trattative di lavoro, chi non si sente appagato farebbe bene a guardarsi attorno per trovare nuove soluzioni. Cancro State godendo dell’influenza della Luna, un’amicizia con Pesci, Toro o Scorpione potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo. Leone State superando il periodo cupo che vi rendeva tristi o iper pensierosi. Prudenza doppia nelle ...