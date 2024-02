Morto a 50 anni Ewen MacIntosh | star di ‘The Office’

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L'attore e comico interpretava il ruolo di Big Keith. La causa del decesso non è stata confermata Èa 50l'attore e comico, conosciuto per il suo ruolo di Big Keith nella serie tv 'The Office'. La causa della morte dinon è stata confermata, ma l'attore è deceduto alla

(Adnkronos) – È Morto a 50 anni l'attore e comico Ewen MacIntosh , conosciuto per il suo ruolo di Big Keith nella serie tv 'The Office'. La causa ... (periodicodaily)

Pablo Neruda, riaperte le indagini sulla morte del poeta: cancro o avvelenamento Predisposto un nuovo esame grafotecnico: I sospetti, da allora, non si sono mai sopiti, e quasi 40 anni dopo, nel 2011, sono stati corroborati dalla ... Correte, correte!». La morte avvenne poche ore dopo. Ci sono altre circostanze che ...

Roberta Repetto morta a 40 anni per tumore, assolto il "santone" che la curò con erba e tisane. La sorella: «Sentenza allucinante»: Sentenza ribaltata in appello per il decesso di Roberta Repetto, la donna morta a 40 anni per le metastasi di un tumore curato con tisane ed erbe da un “santone” del ...

Tragedia a Lecco, tuta alare non si apre, morto base jumper sul Forcellino: dopo l’escursionista deceduto il 18 febbraio a seguito della caduta sul Monte Due Mani e la ragazza di 21 anni morta a gennaio cadendo in un canalone sulla Grignetta. Stando alla ricostruzione fornita ...