Deulofeu | carriera finita? La sua risposa spiazza | «Ho accettato l’idea…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Gerard, attaccante spagnolo dell’Udinese, ha parlato del suo futuro e dell’infortunio al canale Twitch di Juantes Fc Gerard, attaccante spagnolo dell’Udinese, ha parlato del suo futuro e dell’infortunio al canale Twitch di Juantes Fc. Le sue dichiarazioni: CONDIZIONE – «Non posso fare quello che amo da molto tempo. E’ da oltre un anno che non gioco. Non posso dire molto ma sto attraversando un calvario: non potete immaginare. Sto provando a riprendermi in tutti i modi ma hol’idea che io possa anche non riprendermi più».